Понад 16 годин затримки: десятки поїздів 'Укрзалізниці' прямують із запізненням

Прогнозований час відправлення та прибуття може змінюватися.

Станом на ранок 21 вересня понад 50 поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримкою. Найбільше запізнення становить понад 16 годин, свідчить дані залізничної компанії.

Зокрема, поїзд №121/122 Миколаїв-Київ затримується на 16 годин 33 хвилини. Його прогнозоване прибуття до столиці – о 12:30 замість запланованих 19:25 попереднього дня.

Ще три поїзди мають затримку понад 11 годин. Це №109/110 Миколаїв-Львів (+13 год 10 хв), №233/234 Кривий Ріг-Чернівці (+11 год 29 хв) та №293/294 Кривий Ріг-Рахів (+11 год 29 хв).

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Водночас ще чотири поїзди затримуються на понад 5 годин: №3/4 Дніпро-Ужгород (+8 год 25 хв), №285/286 Львів-Дніпро (+7 год 38 хв), №41/42 Трускавець-Дніпро (+7 год 38 хв) та №121/122 Київ-Миколаїв (+5 год 32 хв).

Інші поїзди, які курсують з затримками:

№285/286 Дніпро-Львів – +5 год;

№41/42 Дніпро-Трускавець – +5 год;

№31/32 Перемишль-Запоріжжя – +4 год 56 хв;

№3/4 Ужгород-Дніпро – +4 год 56 хв;

№79/80 Львів-Дніпро – +4 год 24 хв;

№735/736 Дніпро-Київ – +4 год 21 хв;

№261/262 Чернівці-Дніпро – +4 год 20 хв;

№61/62 Івано-Франківськ-Дніпро – +4 год 20 хв;

№67/68 Київ-Варшава – +3 год 49 хв;

№43/44 Черкаси-Івано-Франківськ – +3 год 40 хв;

№7/8 Одеса-Харків – +3 год 38 хв;

№23/24 Хелм-Київ – +3 год 30 хв.

Загалом понад 20 поїздів затримуються від 2 до 5 годин, ще 11 від однієї до двох годин. У 10 поїздів запізнення не перевищує години. Водночас прогнозований час відправлення та прибуття може змінюватися.

"Укрзалізниця" - останні новини

Газета Politico писала, що РФ дедалі частіше атакує українські пасажирські потяги за допомогою реактивних дронів, створюючи загрозу для залізничної мережі, яка має критичне значення для економіки країни, військової логістики і переміщення людей.

16 вересня росіяни тричі вдарили по пасажирському потягу "Київ – Миколаїв". Моніторингова команда "Укрзалізниці" завчасно дала команду на евакуацію локомотивної, поїзної бригад та пасажирів, тож усі лишилися цілі.

Крім того, 13 вересня РФ вдарила по пасажирському поїзду за 2 кілометри від кордону з Польщею. Поїзна бригада тоді була попереджена про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

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