Фінал Кубка України з футболу покаже ICTV

Харків. 5 травня. УНІАН. Стало відомо, хто транслюватиме фінальний матч Кубка України сезону 2007/08 між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ).

7 травня о 19.00 з харківського стадіону «Металіст» на телеканалі ICTV розпочнеться пряма трансляція матчу сильніших команд України.

Коментуватиме вирішальний кубковий поєдинок Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, повідомляє прес-служба ФК «Динамо Київ».

Очікується, що Фінал Кубка подивиться у Харкові Президент України Віктор ЮЩЕНКО, візит якого у Харківську область планується в середу.