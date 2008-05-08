Росіяни вважають Україну своїм ворогом

Харків. 8 травня. УНІАН. Майже чверть росіян вважають, що у РФ склалися ворожі відносини з Україною.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), що є в розпорядженні агенції УНІАН.

Зокрема, найбільш напружені, ворожі відносини в Росії, згідно з опитуванням, склалися зі США, Грузією (так вважають по 25% опитаних) і Україною (21%).

Крім того, до опонентів Росії зараховують Велику Британію, Польщу, країни Балтії загалом і Естонію зокрема (5-8%), рідше - Латвію, Литву, Японію, Китай (по 2-3%), інші держави.

Найбільш дружні відносини у РФ, на думку респондентів, зараз з Китаєм (так вважають 23% опитаних), Німеччиною (17%) і Білоруссю (14%).

Рідше до найкращих друзів Росії зараховують Казахстан, США, Індію, Францію (по 6-9%), країни Євросоюзу загалом (4%), Болгарію, Японію (по 3%).

Всеросійське опитування ВЦВГД відбулося 5-6 квітня 2008 р. Опитано 1 тис. 600 осіб у 153 населених пунктах 46 областей, країв і республік РФ. Статистична похибка не перевищує 3,4%.