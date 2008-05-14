Вибори у Харкові будуть призначені після виборчої кампанії в Києві

Голосування в парламенті за дострокові вибори в Харкові може відбутися після проведення виборів у Києві.

Про це в ході презентації дослідження АМС «Дострокові вибори в Харкові: ймовірні наслідки та перспективи для учасників електорального процесу харківського міського голови», проведеного центром соціальних технологій «Соціополіс», сказав заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Швидше за все, через київські вибори та ситуацію довкола Фонду держмайна питання про перевибори у Харкові буде порушене не раніше 25 травня. Для ТИМОШЕНКО важливо одержати результат у Києві, а вже потім - у Харкові. А той факт, що ДОБКІН припинив свою виборчу кампанію, коли забув, що таке харківські проблеми, й тижнями не сходив з екранів столичних телеканалів, свідчить про те, що команда харківського мера докладе всіх зусиль, щоб це питання не було вирішене», - підкреслив заступник директора АМС.

У ході експертного опитування були опитані провідні київські та харківські політологи, журналісти й аналітики.

Водночас, як повідомляв УНІАН, 13 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на брифінгу у Києві дав зрозуміти, що питання про дострокові вибори в обласних центрах закрите.