Добкін обіцяє не підвищувати тарифи на послуги ЖКГ

Харків. 22 травня. УНІАН. Міської голова Михайло ДОБКІН пообіцяв не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляє прес-служба міськради, у середу мер заявив на сесії міськради, що цього року в державному бюджеті ні копійки не передбачено на заміну ліфтів, підготовку міста до зими. «Все, що буде зроблене, буде зроблене виключно за рахунок міського бюджету», - підкреслив М. ДОБКІН, заявивши, що він на 90% впевнений у тому, що державну субвенцію, яку розподілили на сесії 21 травня, ні область, ні місто так і не побачать.

«Все, що сьогодні пропонує уряд в плані реформування, фінансування, утримання житлово-комунального господарства – це виключно перекласти відповідальність держави на плечі населення. Ми сьогодні з вами стоїмо перед дилемою: підвищувати або не підвищувати тарифи на послуги ЖКГ. Щоб забезпечити життєдіяльність міста, треба переглядати існуючі тарифи, які не відповідають цінам на енергоносії, матеріали, які задіяні для надання послуг населенню. Але підвищувати тарифи для населення, не знаю, як в інших містах, а в Харкові ми не будемо. Ми постараємося за рахунок дотації з міського бюджету фінансувати проблеми житлово-комунального господарства», - сказав М.ДОБКІН.