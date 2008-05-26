Вибори у Києві – дані екзит-полів

Екзит-пол ICTV. Черновецький - 32%, Турчинов - 20,3%

На виборах мера Києва чинний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 32% голосів виборців, перший віце-прем’єр, кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ – 20,3%, Віталій КЛИЧКО – 19,8%.

Такими є дані екзит-пулу, проведеного на замовлення ICTV, повідомив у ефірі цього телеканалу генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

Згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА проголосували 9,1% виборців, за Миколу КАТЕРИНЧУКА – 4,9%, за представника Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,7%, за колишнього мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - 2,6%, за лідера ВО „Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 2,4%.

За словами соціолога, за інших кандидатів разом проголосували менше 3% опитаних киян.

В.ПАНІОТТО зауважив, що похибка може становити від 2% до 3%.

Як повідомлялось, телеканал ICTV замовив опитування на виході з виборчих дільниць провідним соціологічним компаніям: Київському міжнародному інституту соціології у співпраці з фондом "Демократичні ініціативи" та із залученням до польового етапу “Бюро статистичного аналізу”.

У рамках екзит-пулу було опитано 10 тисяч виборців на 100 виборчих дільницях Києва.

Опитування розпочалось о 8.00 і завершилось о 20.00.

Всього у перегонах за посаду Київського міського голови брали участь 70 кандидатів.

Центр «Соціс». Черновецький - 35,1%, Турчинов - 20,5%, Кличко – 19,6%

На виборах мера Києва чинний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 35,1% голосів виборців, перший віце-прем`єр, кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ - 20,5%, Віталій КЛИЧКО – 19,6%.

Такі дані Центру політичних і маркетингових досліджень «Соціс» було оприлюднено в ефірі ТРК «Київ».

Згідно з цими даними, представник Блоку Литвина Віктор ПИЛИПИШИН набрав 8,8% голосів виборців, Микола КАТЕРИНЧУК - 4,6%, кандидат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ - 2,1%, екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО - 2%.

На виборах до Київської міської ради, відповідно до екзит-полу «Соціс», Блок Леоніда Черновецького одержує 28,2%, БЮТ – 23,6%, Блок Литвина – 10,8%, Блок Віталія Кличка – 12,3%, ГАК – 4,4%, Блок Катеринчука - 3,6%, Партія регіонів – 3,5%.

Блоки і партії. Екзит-пол ICTV. Блок Черновецького - 25,7%, БЮТ – 23,4%

На виборах до Київради Блок Леоніда Черновецького набирає 25,7%, БЮТ – 23,4%, Блок Віталія Кличка 12,7%.

Такими є дані екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалу ICTV, повідомив у прямому телеефірі ICTV генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

Згідно з цими даними, за Блок Литвина проголосували 10,4% опитаних виборців, за ГАК – 4,3%, Партію регіонів - 4%, Блок Катеринчука – 3,9%, ВО „Свобода” - 3%.

В.ПАНІОТТО зауважив, що похибка може становити від 2% до 3%, тому він вважає, що є ще політичні сили, які можуть потрапити до Київради, а саме - Блок Олександра Омельченка з 2,6% та НУ-НС – 2,1%.

Як повідомлялось, телеканал ICTV замовив опитування на виході з виборчих дільниць провідним соціологічним компаніям: Київському міжнародному інституту соціології у співпраці з фондом "Демократичні ініціативи" та із залученням до польового етапу “Бюро статистичного аналізу”.

У рамках екзит-пулу було опитано 10 тисяч виборців на 100 виборчих дільницях Києва.

Опитування розпочалось о 8.00 і завершилось о 20.00.

Всього у перегонах за посаду Київського міського голови брали участь 70 кандидатів.

Публікація УНІАН