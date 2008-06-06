Встановлено рекорд позовної вимоги до ЗМІ

Харків. 6 червня. УНІАН. В Україні встановлено рекорд задоволення судом позовної вимоги до ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент Української асоціації медіа-юристів Тетяна КОТЮЖИНСЬКА на прес-конференції “Свобода слова в Україні – заручник судової влади та посадових осіб”.

Т.КОТЮЖИНСЬКА поінформувала, що 23 травня 2008 року один із районних судів м. Києва задовольнив позовну вимогу в розмірі 46 млн. гривень голови консультаційної ради консорціуму ЄДАПС Юрія СИДОРЕНКА до ЗАТ “Холдингова компанія Бліц-Інформ”.

Узагальнюючи судову практику, Т.КОТЮЖИНСЬКА також зазначила, що протягом 10 років українські суди розглянули переважно такі категорії інформаційних спорів (частка від загальної кількості, %): захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди – 69,6%; спростування недостовірної інформації – 25,3%; припинення випуску ЗМІ – 1,37%; порушення авторських прав – 1,37%; про доступ до інформації – 0,9%; про втручання у приватне життя – 0,9%; оскарження неправомірних дій – 0,45%.

“Позивачі заявляють великі суми відшкодувань. При цьому їх не зупиняють законодавчі зміни щодо збільшення державного мита за розгляд справ про захист честі, гідності і ділової репутації від 5% до 10% від суми заявленого у позові відшкодування”, - заявила президент Асоціації медіа-юристів.

Як поінформувала Т.КОТЮЖИНСЬКА, статистика також засвідчила, що найбільше позивачів (68,7%) вимагають компенсації моральної шкоди у сумах від 1,7 тис. до 170 тис. гривень. Більше 170 тис. витребують 24,5% позивачів, і лише 6,7% задовольнилися сумами від 1 до 1,7 тис. гривень.

“Слід відзначити, що суди не задовольняють позовні вимоги у повному обсязі. Але суми відшкодувань таким позивачам як судді та державні службовці можуть становити від 25 тис. до 100 тис. гривень”, - додала вона.

Говорячи про статус позивачів, Т.КОТЮЖИНСЬКА відзначила, що найбільше власною честю переймаються державні службовці та політики – 33,9%.

Як повідомляли ЗМІ, 19 листопада голова консультаційної ради консорціуму ЄДАПС Юрій СИДОРЕНКО подав позов до ЗАТ “Холдингова компанія “Бліц-Інформ”. Сума заявленого позову становила 46 млн. гривень. Ю.СИДОРЕНКО вважає, що відомості про нього, які були опубліковані в газеті “Бізнес”, що входить в холдинг, є недостовірними і дискредитують його.