Якби вибори у Харкові відбулися сьогодні

Харків. 11 червня. УНІАН. Якщо б вибори Харківської міської ради відбувалися сьогодні, то 33,5% харків’ян віддали би свої голоси за Партію регіонів. Блок Юлії Тимошенко набрав би 12% голосів.

Про це свідчать результати опитування, які оприлюднив на прес-конференції директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що інститутом з 5 по 10 червня в Харкові проведено телефонне опитування. Опитано 1000 респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.

За його словами, також до міськради пройшли би Блок Литвина (готові проголосувати за них 4,8%) та Комуністична партія (4,5%). Він зазначив, що відповідно до результатів опитування ситуація з “Нашою Україною” була б аналогічною до тієї, що була на виборах у Києві, - тобто він не пройшов би до міськради. За “Нашу Україну” готові проголосувати лише 2,8% харків’ян. За Блок Володимира Шумілкіна - за Харків готові проголосувати 2% респондентів, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” - 1,4%, СПУ - 1,1%. В той же час не визначились 25,2% опитаних.

К.БОНДАРЕНКО повідомив, що 54,6% опитаних вважають доцільним створення комісії Верховної ради України з розслідування Харківської міської влади, 33,6% - вважають це недоцільним, не визначились в цьому питанні 11,8%. В той же час, відповідаючи на запитання “Що ви очікуєте від діяльності комісії Верховної ради України з розслідування діяльності Харківської міської влади?” 42,7% опитаних вважають, що “все залишиться як є”, 39,6% очікують перевиборів, не змогли відповісти - 17,6%.