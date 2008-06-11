Кучма написав двотомник про особливості національної економіки

Харків. 11 червня. УНІАН. Колишній президент України Леонід КУЧМА видав нову книгу – двотомник «Кроки становлення національної економіки 1994-2004».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація видання відбулася сьогодні у Фонді Л.КУЧМИ «Україна».

Книга містить офіційні документи, доповіді, тексти виступів керівника держави в парламенті, на нарадах, зборах, у робочих поїздках, на галузевих з`їздах, а також щорічні послання Президента, які фактично відображають процес становлення та розвитку вітчизняної економіки.

Представляючи видання, Л.КУЧМА сказав: «У цій книжці я повертаюся до досвіду найважчих часів для нашої держави - років становлення, неоднозначних, не позбавлених помилок. Але головного ми досягли – ми створили економіку, яка міцно стояла на ногах, на своїх ногах. І це було головне досягнення президента, уряду та парламенту».

У презентації брали участь члени урядів періоду президентства Л.КУЧМИ, директори науково-дослідних інститутів, працівники експертних центрів. Зокрема, серед гостей були Микола АЗАРОВ, Володимир СЕМИНОЖЕНКО, Елла ЛІБАНОВА, Володимир ГОРБУЛІН, Анатолій КІНАХ, Ігор МІТЮКОВ, Дмитро ТАБАЧНИК, Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО, Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, Володимир ЛИТВИН, Іван ПЛЮЩ, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

Книга видана накладом тисяча примірників, які буде поширено в обласних бібліотеках, а також передано у виші, аналітичні центри та подаровані тим, хто брав участь у керівництві країною в той період.