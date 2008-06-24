Бютівці засуджують дії Кернеса

Харків. 24 червня. УНІАН. Депутати фрації БЮТ Харківської міськради зробили заяву з приводу ситуації, яка виникла між секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ та керівником фракції «Наша Україна» Андрієм РУДЕНКОМ.

Депутати обрені діями Г.КЕРНЕСА під час сесії 20 червня, які «ганблять не лише честь секретаря міськради, але й високе звання депутата», йдеться у заяві, переданій УНІАН.

Депутати-бютівці заявляють, що, «незажаючи на схильність Геннадія КЕРНЕСА вирішувати проблеми у взаєминах з депутатами силовими методами», вони «не допустять застосування фізичної сили в стінах Харківської мерії і законними методами покладуть край цьому безпредєлу».

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався 20 квітня на сесії міськради. На сесії виступив керівник фракції «НУ» А.РУДЕНКО і заявив, що в приміщенні міської ради Г.КЕРНЕС вдарив його і штовхнув його помічницю. За словами А.РУДЕНКА, це сталося після того, як він покинув залу засідань у зв’язку з тим, що його позбавили слова. Коли А.РУДЕНКО вже спускався сходами вниз, його наздогнав Г.КЕРНЕС і вдарив ногою зі спини. А.РУДЕНКО заявив, що Г.КЕРНЕС наніс йому слова образи і погрожував фізичною розправою.

Помічниця депутата А.РУДЕНКА Світлана СЕМКО сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН підтвердила всі факти, наведені в заяві керівника фракції.

Офіційна точка зору на інцидент з боку Г.КЕРНЕСА на сьогодні відсутня. В його приймальній повідомили, що секретар міськради перебуває у відпустці.

Відеозапис інциденту, який стався 20 червня в міськраді, розмістили на своїх сайтах місцеві видання, зокрема «Харківські новини» (http://kharkovnews.info/news/n842) та агентство телевізійних новин АТН (http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=23984).