Юрист: міліція неадекватно «підходить» до Кернеса

Харків. 1 липня. УНІАН. Сьогодні представники правоохоронних органів намагалися силою дістати доступ у кабінет секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА, щоб доставити його для надання свідчень по одній з кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської міськради з посиланням на директора Юридичного департаменту міськради Володимира КОВАЛЕНКА.

Він назвав ці дії абсолютно неадекватними, оскільки у розпорядженні правоохоронців немає доказів того, що секретар міської ради відмовлявся від надання свідчень. Більш того, згідно зі статтею 63 Конституції України, будь-який громадянин має право не давати свідчення стосовно себе або своїх близьких, якщо вважає за потрібне, зазначив В.КОВАЛЕНКО.

«В данной ситуации это совершенно неадекватные меры, которые принимает наша милиция по отношению к секретарю представительского органа харьковского городского совета 1,5-миллионного города, - відзначив директор Юридичного департамента. - Всем известна очень активная позиция КЕРНЕСА в вопросах, связанных с имущественными и земельными отношениями. Известны и успехи в этой деятельности: когда возвращалась незаконно изъятая земля из оборота харьковской громады: это и больницы, и школы, и киноконцертные залы. Так что, это можно расценивать как месть определенных лиц за то, что он сделал полезного для города… О чем идет речь? О приводе следователя МВД Украины – центрального аппарата Министерства внутренних дел. Мы получали сначала телеграмму, потом повестку… Согласно этих документов, необходимо было явиться либо на следующий день, либо в день получения повесток. Это было совершенно невозможно, учитывая занятость этого человека. Кроме того, о необходимости явки к следователю свидетеля нужно уведомлять заблаговременно. Этого сделано не было».

В.КОВАЛЕНКО сказав: «Сейчас в Харьковском городском совете – «Маски-шоу серия 2»: по надуманным основаниям пытаются применить физическую силу по отношению ко второму должностному лицу города Харькова – секретарю городского совета. Первая серия – провалилась, и это доказано решениями судов, которые вступили в законную силу - когда было применено физическое насилие при попытке незаконного изъятия документов. А дело прекращено за отсутствием состава преступления. Что нарушено? Во-первых, нарушена гарантированная неприкосновенность гражданина - свободы и права граждан охраняются Конституцией. Второе. Речь идет о явно незаконном постановлении следователя, который не получил доказательств о том, что секретарь городского совета уклоняется от следствия, но применяет к нему такую неадекватную меру.

Третье. Статья 63 Конституции говорит о том, что человека можно вызывать куда угодно и когда угодно. Но только гражданин решает, давать ему показания или нет. Если он считает необходимым, он может отказаться от дачи показаний в отношении себя или своих близких. Насколько мне изветно, секретарь горсовета не отказывается от дачи показаний. Он рекомендует следователю соответствующим образом, согласно действующему законодательству оформить свои действия: заблаговременно вызвать, а если считает необходимым оформить привод, то доказать, что на заблаговременные вызовы должностное лицо или гражданин Украины отказалось явиться. Ничего этого нет. Зато есть другое – задействованы пецподразделения милиции, которые привлекаются для других меропряитий и для других целей. Для терроризма, борьбы с бандитизмом и вооруженными формированиями. А не для борьбы с должностными лицами, представителями городского совета».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні група працівників міліції намагалася здійснити примусовий привід секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА (нині він виконує обов’язки міського голови у зв’язку в відпусткою мера Михайла ДОБКІНА – УНІАН) на допит до Міністерства внутрішніх справ України.

За уточненою інформацією, у приміщенні міськради біля кабінету Г.КЕРНЕСА перебувала група офіцерів на чолі з начальником міського Управліення міліції Олександром ЛАШИНИМ. Крім того, поблизу приміщення міськради у двох автобусах перебували ще кілька десятків працівників міліції.