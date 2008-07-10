Восени у Харкові проведуть 2-й земельний аукціон

Харків. 10 липня. УНІАН. Восени у Харкові буде проведений другий земельний аукціон.

На проведення цього аукціону з міського бюджету виділено 2 млн. грн. Перелік земельних ділянок, які можуть являти інтерес для потенційних покупців, вже складений, і він достатньо великий. Залишається затвердити список остаточно, розставивши необхідні пріоритети, повідомив на прес-конференції міський голова Михайло ДОБКІН.

Мер зазначив, що за сприятливих умов (передусім, йдеться про заходи, які мають бути прийняті для удосконалення законодавства), 2-й аукціон може бути проведений в Харкові у вересні-жовтні цього року.

«Паралельно з підготовкою до аукціону ми працюємо над підготовкою цілого пакету документів, які дозволять захистити результати аукціону, як це було зроблено і за підсумками перших земельних торгів», - передає слова мера прес-служба міськради.