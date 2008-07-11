НП: в Скосогорівці на гойдалці повісився хлопчик
13:20, 11 липня 2008Харьків
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Міліція встановлює обставини події
Харків. 11 липня. УНІАН. В селі Скосогорівка Богодухівського району стався нещасний випадок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, знаходячись на відпочинку у своєї бабусі, під час гри на саморобній гойдалці з необережності повісився хлопчик з Харкова, 1999 року народження.
Експертиза показала, що смерть хлопчика настала внаслідок механічної асфіксії.
Правоохоронцями встановлюються всі обставини надзвичайної події, повідомили в ЦГЗ.
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