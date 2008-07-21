Салигін хоче заборонити полювання на Харківщині

Харків. 21 липня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН підтримує ініціативу заборонити на 3 роки полювання на території області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, про це В.САЛИГІН сказав у виступі перед учасниками фестивалю «Печенізьке поле».

За словами В.САЛИГІНА, у понеділок, 21 липня, він підпише розпорядження про скликання позачергової сесії облради, на якій буде розглянуто цк питання.

«Я дивився сьогодні на цю природу, на прекрасних лелек і качок, я вирішив, у понеділок я підпишу розпорядження про скликання чергової сесії обласної ради, на якій ми на три роки заборонимо полювання», - передає прес-служба слова В.САЛИГІНА.

«Мені подобається бувати на Сіверському Дінці, - сказав В.САЛИГІН, - я люблю вид дикої природи. Тут стає зрозуміло, що природу Харківщини необхідно зберегти у первозданному виді. Тому, гадаю, що на пленарному засіданні сесії обласної ради, що відбудеться 7 серпня, депутати ухвалять рішення щодо введення мораторію на полювання в лісах і на водоймах області на три роки для збереження тварин і птахів».

Питання буде включене до порядку денного, враховуючи чисельні звернення громадян області та на підтримку ініціативи депутата Харківської облради, ректора Зооветеринарної академії, академіка Валерія ГОЛОВКА, зазначили у прес-службі.

Як вважає голова облради, швидкість, з якою спустошуються ліси иа водоймища Харківщини, набуває загрозливих розмірів.

«Ми повинні дати природі час на поповнення своїх скарбів. Ліси, річки, озера Харківщини завжди славилися багатством фауни. Наш обов`язок перед майбутніми поколіннями – зберегти це багатство», - наголосив В.САЛИГІН.