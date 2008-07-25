Склад пар другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА

Гратимуть 28 команд

Склад пар другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЕФА: Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва) Бранн (Норвегія) - Вентспілс (Латвія) Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія) Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина) Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія) Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія) Панатінаїкос (Греція) - Динамо (Грузія) Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія) Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія) Дрогхеда (Ірландія) - Динамо (Україна) Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь) Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща) Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина) Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія) Матчі будуть зіграні 29-30 липня і 5-6 серпня.

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