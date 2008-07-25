Склад пар другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА
00:05, 25 липня 2008Харьків
0 0
Гратимуть 28 команд
Склад пар другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЕФА:
Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва)
Бранн (Норвегія) - Вентспілс (Латвія)
Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія)
Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина)
Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія)
Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія)
Панатінаїкос (Греція) - Динамо (Грузія)
Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія)
Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія)
Дрогхеда (Ірландія) - Динамо (Україна)
Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь)
Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща)
Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина)
Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія)
Матчі будуть зіграні 29-30 липня і 5-6 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter