Посадовці газопромислової компанії нагріли державу на 3,3 млн. грн.

Харків. 28 липня. УНІАН. У Харківській області викрито посадових осіб управління однієї з газопромислових компаній, які завдали державі збитків на понад 3,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисники упродовж 2004-2006 років незаконно уклали договори з трьома товариствами з обмеженою відповідальністю та закритим акціонерним товариством на постачання товарів та послуг, що не було передбачено фінансовим планом згаданого управління, унаслідок чого державі були завдані значні збитки. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).