Завод ”Світло шахтаря” представить ряд новинок

Харків. 4 серпня. УНІАН. ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" покаже ряд новинок на 10- й ювілейній міжнародній спеціалізованій виставці вуглевидобувних і переробних технологій та устаткування "Вугілля/Майнинг - 2008", що пройде з 2 по 5 вересня 2008 р. у Донецьку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний інженер підприємства Олександр КОВАЛЬЧУК, завод останнім часом освоїв кілька базових моделей скребкових конвеєрів та стругів, які дозволяють значно знизити трудомісткість видобутку вугілля з важкодоступних тонких пластів, яких на Україні майже 70%. Новинки займуть центральне місце у заводському павільйоні, що займе 1400 кв.м.

За словами О.КОВАЛЬЧУКА тут буде представлено майже два десятка найменування продукції. Окрім нових моделей підземного транспорту, випуск якого є головним для підприємства, будуть демонструватися модернізовані перевантажувачі, дробарки, головні світильники, фари для шахтних комбайнів і електровозів, гідромуфти.

Довідка. ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" спеціалізується на випуску скребкових конвеєрів для вибоїв вугільних й калійних шахт, головних світильників і лампового встаткування, запчастин до гірничо-шахтного устаткування.