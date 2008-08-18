Пожежа в ізюмських лісах локалізована

Станом на 12.00 годину дня 18 серпня 2008 року лісова пожежа в Ізюмському районі локалізована, а ситуація стабілізована. Вогнище погашено.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Наразі підрозділами МНС та обласного управління лісового господарства проводяться роботи з обкопування та оборювання пошкоджених вогнем ділянок лісу. Виставлено охорону лісового масиву з числа військовослужбовців частин внутрішніх військ України, що знаходиться на Харківщині.

У прес-служба зазначили, що у зв`язку зі складною пожеженебезпечною ситуацією, яка склалася в лісових масивах регіону, голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ видав розпорядження "Про заборону доступу населення в хвойні насадження області протягом пожеженебезпечного періоду 2008 року".

Губернатор також висловив слова вдячності всім, хто приймав активну участь у боротьбі з вогнем на Ізюмщині.

Довідка УНІАН. 16-го серпня на території ДП "Придонецьке лісництво" сталося загорання хвойного лісу. Вогонь за два дні охопив майже 1 тис. гектарів.