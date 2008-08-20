Харків інвентаризує артезіанські свердловини

Комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської міської ради вирішила провести перевірку наявності та стану бурових свердловин для видобутку підземних вод.

Як інформує офіційний сайт Харківської міської ради, після інвентаризації деякі свердловини відновлять роботу, а непридатні будуть ліквідовані.

Міська комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що припинення експлуатації мергельно-крейдяного водоносного горизонту в системі артезіанського водопостачання обласного центру є однією з техногенних причин підтоплення територій Харкова.

Враховуючи техногенну небезпеку для мешканців міста, пов`язану із забрудненням підземних вод, а також руйнуванням фундаментів будинків, споруд та комунікацій, розвиток обвальних процесів, було рекомендовано відновлювати експлуатацію водозаборів неглибокого залягання для технічного водопостачання підприємств.

Довідка УНІАН. На території Харкова налічується більше 300 артезіанських бурових свердловин відомчої приналежності.