Рух через Лозову відновили повністю

Харків. 2 вересня. УНІАН. З 00.00 2 вересня повністю відновлено рух пасажирських, приміських та вантажних потягів через станцію Лозова.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», на цей час всі поїзди курсують згідно з чинним графіком і без затримок.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у військовій частині А-0829 під Лозовою загорілися склади з боєприпасами. Для забезпечення безпеки пасажирів керівництвом «Укрзалізниці» було ухвалено рішення про зміну графіка руху всіх поїздів у об`їзд станції Лозова.