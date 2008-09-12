Queen: ми граємо й нові хіти

Харків. 12 вересня. УНІАН. Всі музиканти з групи Queen узяли з собою в світове турне, яке відкриє п`ятничний концерт у Харкові, своїх близьких. Райен Мей — молодшу дочку Емілію, Роджер Тейлор — подружку, яку всім журналістам охоче показував продюсер Джим Біч, а Пол Роджерс приїхав з улюбленою дружиною Синтією, пише Сєгодня.

На прес-конференції у четвер в готелі "Премьер Палас", у Києві, куди музиканти приїхали одразу з аеропорту, з`ясувалося, Роджер Тейлор не вперше в Україні: "Я був тут багато років тому – приїжджав з другом кататися на лижах до Карпат, і пам`ятаю, що було дуже-дуже холодно, ми не знали куди їдемо, але люди були прекрасні – дуже доброзичливі", — повідав Роджерс.

А для Пола Роджерса дружина навіть зробила футболку на честь доброчинного концерту, на якій написано: "Давайте любити життя" і на українському: "Зупинімо СНІД". Музиканти зізналися, що знають, що їхню музику слухають і люблять в Україні давно. "Ми намагатимемося заспівати краще з нового і краще із старого. Я знаю, що більше за все ви хочете почути старі хіти, але будуть також і деякі пісні Пола Роджерса і наші загальні нові роботи. У Харкові буде дуже важливий концерт тому, що це буде наша перша зустріч з українцями і перший концерт в нашому турне. Хоча це, звичайно, лякає: провести все так, як це повинно бути. Але я думаю, що якщо ми збережемо почуття гумору – все вийде", — розповів Брайан.

Хлопці дуже переживають, тому що вперше покажуть світові свої останні роботи. "Для нас дуже важливо розуміти, що ми не померли", — заявив Роджер Тейлор. А Пол Роджерс одразу ж доповнив: "Важливо бути не тільки старими дядьками, які грають старі хіти. Хоча ми і є старі дядьки, але граємо нові хіти", — сміючись, закінчив він.