Добкін поскаржиться на Развадовського прокурору

Харків. 15 вересня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН звернеться зі скаргою до прокурора області на поведінку начальника Головного управління МВС України в Харківській області генерал-лейтенанта Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

«Харківський міський голова обурений поведінкою начальника ГУ МВС в Харківській області В.РАЗАДОВСЬКОГО, який у телефонній розмові «позволял себе угрозы в мой адрес, обещая привлечь к сведению счетов со мной харьковскую милицию», - передає слова М.ДОБКІНА сайт міськради.

Як поінформував міський голова, головного міліціонера області не зупинив навіть факт знаходження в його робочому кабінеті народних депутатів України Дмитра ШЕНЦЕВА та Дмитра СВЯТАША.

«Я обязательно обращусь к прокурору области с требованием защитить мои интересы как высшего должностного лица местного самоуправления. Не может себе позволять милицейский чиновник такие действия, которые нарушают права человека и гражданина. Ведь по долгу своей службы эти права он должен защищать», - заявив М.ДОБКІН.