Земля під Харковом дорожчає

Харків. 19 вересня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 8 по 14 вересня ц.р. зросла на 0,88% (22 дол.) - до 2557 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 0,75% (20 дол.) - до 2641 дол./сотка, у Дергачівському районі - на 1,16% (29 дол.) - до 2556 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 1,46% (21 дол.) - до 1471 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за серпень ц.р. виросла на 3,91% (94 дол.) - до 2510 дол. за сотку.