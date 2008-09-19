Кернеса можуть «піти»

Харків. 19 вересня. УНІАН. Відставка секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА стане найпростішим способом зняття суспільної напруженості в місті. Вона буде вигідна, перш за все, самому мерові Харкова Михайлу ДОБКІНУ та місцевій організації Партії регіонів, яка на деякий час зніме низку актуальних питань щодо правомірності дій влади в цілому.

Так у коментарі, переданому УНІАН, проаналізував інформацію про збір 200 тисяч підписів у Харкові за відставку Г.КЕРНЕСА заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«В світлі останніх подій, відставка Кернеса – цілком реальне і очікувана подія. Більше того, саме в такому сценарії сьогодні може бути зацікавлений сам міський голова Михайло ДОБКІН та керівництво обласної організації Партії регіонів. Цим кроком ДОБКІН на деякий час зніме питання щодо корупції та неадекватності дій харківської міської влади в цілому. Також це вирішення може на деякий час зупинити негативну динаміку падіння рейтингу Партії регіонів в області», - зазначив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, і сам М.ДОБКІН, і ПР вже давно намагаються знайти спосіб дистанціюватися від одіозного секретаря міськради.

«Харківський мер і керівництво ПР вже давно намагаються позбавитися від одіозного політика і управлінця, лідера народних антипатій Геннадія КЕРНЕСА. Проте останній зумів вибудувати таку систему взаємин у місті та з політичними партнерами, при якій вони вимушені до останнього захищати його перед громадськістю та правоохоронними органами. Проте рано чи пізно, критичність протистояння посилиться, і тоді КЕРНЕСУ настійно порекомендують відійти вбік», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними харківського БЮТу, двісті тисяч харків`ян поставили свої підписи під вимогою відставки секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА.