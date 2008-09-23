Харківщина відправила Чернівцям гуманітарну допомогу

Харків. 22 вересня. УНІАН. Харківщина відправила до Чернівецької області чергову партію гуманітарної допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, за словами заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА, вагон з 17,5 тонн речового майна відправлено на адресу Герцаївської райдержадміністрації Чернівецької області.

На виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо надання необхідної допомоги для подолання наслідків стихії закріпленим за Харківською областю районам - м. Калуш Івано-Франківської області та Герцаївський район Чернівецької області, облдержадміністрація спільно з обласною організацією Червоного Хреста України організували збір речового майна, одягу, взуття, постільної білизни в пунктах прийому благодійної допомоги, які діють при територіальних центрах. В результаті було зібрано більш як 23 тонн речей та предметів першої необхідності, повідомили у прес-службі.