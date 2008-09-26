Комісія ВР знайшла у Лозовій сліди поставок зброї до Грузії

Харків. 26 вересня. УНІАН. Тимчасова слідча комісія Верховної ради виявила факти постачань до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в Лозовій Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова ТСК з розслідування незаконного постачання зброї і військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК.

За його словами, постачання здійснювалися протягом травня та червня цього року, що підтверджується певними контрактами та нарядами.

«Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами.

«Є певні документи, які стосуються доручення Президента на продаж сучасного комплексу протиповітряної оборони», - сказав депутат.

За його словами, на сьогодні існують певні проблеми з наданням ТСК інформації, оскільки певні посадові особи ігнорують запрошення на засідання комісії.

При цьому В.КОНОВАЛЮК позитивно оцінив доручення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ щодо забезпечення проведення всіх контрольних перевірок компанії «Укрспецекспорт».

В.КОНОВАЛЮК вважає, що факт захоплення піратами в Африці судна Faina, яке перевозило 30 танків Т-72 , підтверджує, що Україна стає «резонансною країною в питанні торгівлі зброєю у світі».