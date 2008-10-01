Коновалюк ”по-чорному” піарить Лозову в Раді Європи?

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК обурена, що членам української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи роздали робочий документ спеціальної комісії Верховної Ради під головуванням Валерія КОНОВАЛЮКА з наклепом на Україну.

Про це вона заявила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН в Страсбурзі.

“Мене особисто і моїх колег тут стурбувала одна історія. Коли ми відправилися сюди для роботи з цього питання, то нам зусиллями керівництва делегації була поширена інформація від імені пана В.КОНОВАЛЮКА від так званої комісії, яка створена по дослідженню нібито якихось проблем щодо торгівлі зброєю Україною до Грузії – ця інформація носить відверто провокативний характер”, - сказала депутат.

“Написана російською мовою, я, правда, ще не знаю, може, у мою відсутність ВР проголосувала вже діловодство російською мовою. І не лише це, а й з використанням таких русизмів, як, наприклад “на Україні”, що говорить для мене особисто, що документ написаний не комісією, навіть”, - додала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона зазначила, що в цьому робочому документі, який не має посилань на жодні джерела, стверджується навіть, що українці брали участь у військових діях на боці Грузії.

“Якісь татарські загони, яким нібито були поставлені певні завдання на території Грузії, тобто етнічний момент використовується”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що такий документ викликає бажання застосувати проти України певні санкції.

“Я вважаю, що це була також свідома провокація, яку використовують у нас в надрах парламенту для фактично тієї самої мети – підриву іміджу держави. Я не знаю, чи використають його тут в ПАРЄ, але вважаю необхідним про це сказати, бо парламентська комісія ще не зробила своїх висновків, ще жодного разу не доповідала, але вже надала цей документ для використання”, - наголосила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

***В.КОНОВАЛЮК очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань з`ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встановлення фактів порушення законодавства України та норм міжнародного права.