Тренера Бешикташа можуть відправити у відставку

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Про поразку Бешикташа від Металіста у Харкові (1:0, 1:4) в іграх за Кубок УЄФА сьогодні пише вся турецька преса. Автори статей не виключають, що за цю поразку може поплатитися своєю посадою головний тренер команди Орлів.

«У матчі відповіді Кубка УЄФА Бешикташ отримав розгромну поразку від Металіста! Всі лінії - від воротаря до форварда - посипалися в цьому матчі, і Бешикташ був у невпізнанному вигляді. Орел, який планував вийти у фінал, оступився в Україні! А як Бешикташ пропускав? Гравець суперника б`є з 40 метрів, а гравці Бешикташа стоять, ніби фотографуються. Неймовірно!», - пише, зокрема, Fotomac.

«Якщо хоче подавати у відставку, нехай подає» - під таким заголовком з’явилася публікація в газеті Milliyet (Національність). Видання відзначає, що слова заголовка належать президентові Бешикташа Йилдириму Демірорену. «Невихід Бешикташа в наступний раунд Кубка УЄФА викликав незадоволення керівництва клубу. Більше всього керівників клубу розлютував не рахунок, а погана гра. Критичні стріли були повністю обернені на головного тренера команди Ертугрула Саглама. А останньою краплею стали слова наставника на прес-конференції про те, що «життя продовжується».

Керівникам клубу не сподобалися ці слова, і вони зажадали відставки тренера. На що президент Бешикташа заявив: «А чого ви чекали? Якщо хоче подати у відставку, нехай подає». Незадоволення також висловив представник керівництва клубу Шереф Яличн, котрий вважає, що Саглам неправильно визначив склад на гру.

«Ертугрул Саглам може покинути команду» - пише газета Vatan (Батьківщина). «Рахунок за поразку в Харкові виписаний тренеру клубу. Про це сказали і керівники команди. Вони також відзначили, що проаналізують причини поразки», - підкреслюється в статті.