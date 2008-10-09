Філарет нагородив Авакова орденом Святого Володимира

Патріарх перебуває у Харкові

Харків. 9 жовтня. УНІАН. В храмі Святого Апостола Іоана Богослова Української православної церкви Київського Патріархату відбулися урочистості з нагоди храмового свята. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, святкову літургію відслужив Святійший Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України. Під час урочистостей Предстоятель УПЦ КП нагородив церковними нагородами голову Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА – орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІ ступеня. Нагороду Патріарха отримали заступники губернатора Ярослав ЮЩЕНКО (орден Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІ ступеня) та Ігор ТЕРЕХОВ (орденом Святого Юрія Переможця).

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