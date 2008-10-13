ЄЦ просуватиме Шумілкіна на посаду губернатора

Партія «Єдиний центр», яка, очевидно, піде на дострокові вибори у блоці з Леонідом Черновецьким, робитиме ставку на використання адмінресурсу у виборчій кампанії. Саме тому можна чекати спроб усунення з посади голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова, ініціатором якого виступить ЄЦ.

Як йдеться у повідомленні, переданому УНІАН, так прокоментував інформацію про можливу відставку А.Авакова напередодні виборів і прихід на цю посаду Володимира Шумілкіна заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький (Київ).

«Для «Єдиного центру», який, очевидно, піде у блоці з Черновецьким, критично важливим залишається контроль за адміністративним ресурсом, у першу чергу, у вигляді губернаторських посад. От чому, можна не сумніватися, що Балога намагатиметься замінити Авакова лояльнішим головою виконкому ЄЦ Володимиром Шумілкиним. У цьому випадку можна не сумніватися, що адмінресурс у регіоні працюватиме на повну потужність і в одному напрямку. Водночас, процес відставки Авакова може бути дуже втомливим і непривабливим для ідеологів ЄЦ. У Харкові рівень політичної комунікації дуже радикально відрізняється від всеукраїнського», - відзначив заступник директора АМС.

На думку О.Голобуцького, політтехнологи ЄЦ погано собі уявляють ситуацію у Харкові, розраховуючи, що указом Президента можна одномоментно змінити політичні розклади в регіоні.

«Зміщення Авакова не тільки не принесе популярності новому губернаторові, але навіть і не підсилить впливовість його політичної сили. Дуже віртуальним і нетривалим виглядатиме ця рокіровка. А у Авакова не буде іншого виходу, як підсилити обласну організацію БЮТ прямо або опосередковано через Народну самооборону», - вважає О.Голобуцький.