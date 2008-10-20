Проїзд у метро: дорожче, ніж сьогодні, але дешевше, ніж у Києві

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Державне підприємство «Харківський метрополітен» розглядає питання про підвищення вартості проїзду в підземці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідні розрахунки керівництво метро вже надало до облдержадміністрації.

За словами начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку Владилена ВАВІЛОВА, за попередніми даними, розрахунки метрополітену економічно обгрунтовані.

Керівник ГУ поки не називає розмір нового тарифу, проте, за його словами, вартість проїзду в харківському метро навіть після підвищення буде нижчою, ніж у київському, де з початку наступного місяця жетон коштуватиме 2 грн.

У свою чергу, голова облдержадміністрації Арсен ААВКОВ заявив, що не допустить політичних спекуляцій навколо питання тарифоутворення.

«Якщо тариф, наданий дирекцією метрополітену, економічно обгрунтований і головне управління економіки перевірило розрахунки і є позитивний висновок експертів, то цей висновок без всяких політичних та інших рекомендацій, в чистому вигляді, потрібно передати міськвиконкому, і міськвиконком повинен ухвалити рішення - буде підвищений тариф або не буде. Як тільки рішення міста буде отримано, я відразу ухвалю рішення про новий тариф для метрополітену. Іншої процедури не буде», - заявив А.АВАКОВ.

Довідка УНІАН. На сьогодні проїзд пасажира в Харківському метрополітені коштує 75 коп.