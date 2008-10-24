Харків продовжить вакцинацію

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Вакцинація молоді проти кору та краснухи на Харківщині продовжиться, але щеплювати будуть не всіх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління охорони здоров’я та соціальної політики Харківської міськради, заступник міського голови Ігор ШУРМА на сьогоднішній прес-конференції Харківського міського голови.

Він повідомив, що з 200 тис. молодих людей Харківщини віком 16-29 років повторної вакцинації від кору, за статистикою, потребують тільки 16%, тобто приблизно 30 тис. людей.

Щеплення від краснухи взагалі протипоказане юнакам цього віку, а серед дівчат, за словами І.ШУРМИ, поновлення імунітету потребують 55%.

Для виявлення молоді з послабленим імунітетом до кору та краснухи, І.ШУРМА запропонував провести тестування на визначення напруженості імунітету і створити реєстр тих, хто потребує повторного щеплення.

«Хто матиме імунітет, залучатися до імунізації не буде», - повідомив І.ШУРМА.

І.ШУРМА запевнив, що вакцина для імунізації буде бельгійського або французького виробництва, тобто та, яка успішно застосовується у багатьох європейських країнах.