Кабмін підкине Добкіну «головняк»

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Уряд у законопроекті №3309 «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України» намагається перекласти відповідальність за підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на місцеві влади.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку Олександр ПОПОВ.

«Уряд хоче вже впродовж бюджетного року змінити правила гри. Наприклад, на початок року ціна на електроенергію, на газ одна, в першому кварталі або в середині ухвалюється інше рішення, коригувати бюджет неможливо. Хай місцеві влади реагують на це, і у зв`язку з підвищенням (вартості енергоносіїв - УНІАН) підвищують ціни на житлово-комунальні послуги», - сказав він.

На думку експерта, «уряд практично хоче піти від відповідальності за таку непрогнозовану і несистемну політику і перекласти всі проблеми, ухваливши таке рішення, на органи місцевого самоврядування».

О.ПОПОВ також зазначив, що на сьогодні місцеві влади і так мають право регулювати тарифи. «Але, підвищуючи тариф, вони розраховують на отримання дотацій, субвенцій, субсидій, на те, щоб платити за комунальні послуги хоча б у бюджетній сфері. На практиці цього немає», - сказав він.

Експерт вважає, що зміни, передбачені законопроектом, «практично нічого не вирішують, ніяк не покращують ситуації», оскільки бюджет не виділятиме дотації.

«При підвищенні цін відразу ж виникне дефіцит грошей на оплату комунальних послуг у лікарнях, дитячих садках, школах. А бюджет коригуватися не буде. Ми заганяємо цю проблему в кут», - наголосив він.

Законопроект №3309 «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України», внесений до Верховної Ради Кабміном 22 жовтня 2008 року, припускає внесення доповнень в ст. 31 Закону “Про житлово-комунальні послуги” і до ст. 9 Закону “Про ціни і ціноутворення”.

Зміни до Закону “Про житлово-комунальні послуги” передбачають таке доповнення: «Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов`язані затверджувати ціни/тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, які надаються підприємствами незалежно від форми їх власності, у розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, при зміні цін на енергоносії, рівня мінімальної заробітної плати і податкового законодавства, що впливає на такі тарифи».

При цьому пропонується доповнити Закон «Про ціни і ціноутворення» таким абзацом: «Ціни/тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, які надаються підприємствами незалежно від форми їх власності, встановлюються відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги» і «Про місцеве самоврядування в Україні».