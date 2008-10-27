Металіст завдав поразки Металургу
Завдяки цьому виграшу харків’яни скоротили розрив з Металургом до двох очок. Команда залишається на третьому місці в турнірній таблиці Чемпіонату…
Харківський Металіст у виїзному матчі 12-го Чемпіонату України з футболу виграв у донецького Металурга з рахунком 2:0.
Як передає кореспондент УНІАН, голи у другому таймі забили Тришович 86 та Конюшенко 88.
Завдяки цьому виграшу Металіст скоротив розрив з Металургом до двох очок. Набравши 24 очка, команда залишається на третьому місці в турнірній таблиці Чемпіонату.
Динамо - на першому (31), Металург Д – на другому (26).
Наступну гру Металіст проведе 29 жовтня вдома проти київського Арсеналу.
Результати інших матчів 12-го туру
ФК Харків - Шахтар 0:0
Чорноморець - Дніпро 1:1 (Косирін 14 - Горобець 7)
Кривбас - Іллічівець 0:0
Карпати - Металург З 0:0
Таврія - Динамо 1:3 (Ідахор 64 - Бангура 6, Мілевський 54, 86)
Зоря - ФК Львів 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранець 44)
Арсенал - Ворскла 0:0
Оскільки з 8 матчів 6 закінчилися внічию, змін у таблиці небагато: більшість учасників першості «синхронно» просунулися на одне очко. Винятки: Динамо (31 очко), яке відірвалося від Металурга Д (26), і Металіст (24), який наблизився до Металурга Д.
Місця з 4-го по 14-е належать володарям «одноочкових досягнень»:
4. Ворскла 20
5. Металлург З 20
6. Дніпро 17
7. Зоря 17
8. Шахтар 16
9. Чорноморець 14
10. Кривбас 14
11. Карпати 12
12. Арсенал 11
13. Іллічівець 10
14. ФК Львів 9
Завдяки бойовій нічиїй ФК Харків тепер не одноосібний аутсайдер, а разом з Таврією - по 7 очок.