7 листопада – сесія міськради

Харків. 4 листопада. УНІАН. 7 листопада відбудеться 27-ма позачергова сесія Харківської міськради.

Як повідомляє сайт міськради, цього дня депутати планують розглянути 7 питань.

Серед них – внесення змін до бюджету, до кошторису витрат на програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2008 р., корпоративної мережі міських масових бібліотек на 2008 р.

У порядку денному також внесення змін до програм підвищення безпеки дорожнього руху в Харкові на 2008-2012 рр., розвитку міського електротранспорту Харкова на 2008-2015 рр. та розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харкова на 2003-2010 рр.