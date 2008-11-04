Тепло вже в 87% будинків Харкова
09:39, 04 листопада 2008Харьків
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Інформують ХТМ
Харків. 4 листопада. УНІАН. Станом на 8.00 4 листопада тепло подається в 5 187 будинків Харкова.
Як повідомляє сайт міськради з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», загалом це становить 87% від необхідного.
Дані по районах: Дзержинський – 524 будинки або 60%, Київський - 705 (85%), Комінтернівський - 696 (100%), Ленінський - 201 (56%), Московський – 1 097 (100%), Жовтневий – 355 (77%), Орджонікідзевський – 606 будинків (100%), Фрунзенський – 601 (100%, Червонозаводський - 402 (100%). Всього до системи централізованого теплопостачання в місті підключено 5 929 будинків.
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