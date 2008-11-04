Протягом доби на Харківщині затримано 36 п’яних водіїв
10:54, 04 листопада 2008Харьків
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За тиждень ДАІ стане суворішою
Харків. 4 листопада. УНІАН. Протягом останньої доби на автошляхах Харківської області було затримано 36 водіїв, які керували авто в нетверезому стані.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.
Жорстких заходів до п’яних водіїв не вжито, але за тиждень ситуація зміниться – 12 листопада вступає в силу Указ Президента України про значне підвищення відповідальності за порушення правил безпеки руху на дорогах, зазначив співрозмовник агентства.
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