Протягом доби на Харківщині затримано 36 п’яних водіїв

Харків. 4 листопада. УНІАН. Протягом останньої доби на автошляхах Харківської області було затримано 36 водіїв, які керували авто в нетверезому стані.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

Жорстких заходів до п’яних водіїв не вжито, але за тиждень ситуація зміниться – 12 листопада вступає в силу Указ Президента України про значне підвищення відповідальності за порушення правил безпеки руху на дорогах, зазначив співрозмовник агентства.