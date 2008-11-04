Податківці припинили діяльність потужного «конвертаційного центру»

Податківці у Харківській області провели спецоперацію, за результатами якої припинено протиправну діяльність одного із найпотужніших в Україні злочинних угруповань, яке надавало послуги з „конвертації” коштів, виводу валюти за кордон, мінімізації сплати податків для сотень підприємств з різних регіонів України.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, оперативне документування злочинного угруповання здійснювалось більше року. За цей час було встановлено протиправну діяльність більше 30 активних членів угруповання.

Учасники зазначеного злочинного угруповання безпосередньо контролювали діяльність двох банківських установ, в яких було відкрито розрахункові рахунки понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Крім цього, рахунки підконтрольних підприємств було відкрито ще в 26 банківських установах України.

В реалізації оперативних матеріалів брали участь понад 250 співробітників податкової міліції з різних регіонів (оперативники, слідчі, працівники фіззахисту).

В ході реалізації одночасно було проведено більше 30 обшуків в „тіньових” офісах, архівах угруповання, а також місць проживання його активних учасників та підконтрольних їм банківських установах. Одночасно оголошено постанови про арешт рахунків та виїмку документів на більш ніж 30 підприємствах в різних регіонах України.

За результатами проведених заходів вилучено понад 8,4 млн. грн. та 30 тис. дол. готівкою, понад 100 печаток „фіктивних” фірм та більше 50 комплектів комп’ютерної техніки (ноутбуки, комп’ютери, сервери), яка використовувалась учасниками угруповання для проведення злочинної діяльності. Крім цього, на рахунках підконтрольних угрупованню „фіктивних” підприємств арештовано понад 1,3 млн. грн. безготівкових коштів.

Рух коштів по підконтрольних угрупуванню підприємствах, які входили до складу „конвертаційного” центру, лише впродовж поточного року склав понад 1 млрд. грн.

Крім цього, достовірно встановлено, що організатори злочинного угруповання безпосередньо причетні до створення та використання „податкових ям”, в т.ч. 4 із доведеного Міністерством фінансів України контрольного списку.

За результатами проведених заходів, встановлено місцезнаходження та затримано в порядку ст. 115 КПК України 11 активних учасників угруповання, в т.ч. організатора.

Триває слідство.