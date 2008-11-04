Підготовка до Євро-2012 коштуватиме Україні 160 млрд. грн.

Харків. 4 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів 16 жовтня затвердив зміни до Державної цільової програми з підготовки до Євро-2012, якими передбачено фінансування всіх підготовчих робіт на рівні 160 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра економіки Юрій ВІТРЕНКО сьогодні під час прес-конференції «Програмно-планове забезпечення підготовки до Євро-2012».

За його словами, з усього загального обсягу видатки з держбюджету становитимуть 27,5 млрд. грн. (17,3%), з місцевих бюджетів 22,9 млрд. грн. (14,3%) і 109,5 млрд. грн. (68,4%) - кошти інвесторів.

Зокрема, на 2009 рік передбачено в цілому 36 млрд. 250 млн. грн., з яких близько 13 млрд. - кошти бюджетів усіх рівнів.

Щодо використання грошей по роках, то Ю.ВІТРЕНКО зазначив, що в період з 2008 по 2010 роки будуть активно будуватися об’єкти, які фінансуються з державного та місцевого бюджетів, – це об’єкти спортивної та транспортної інфраструктури, підготовка міст, обладнання прикордонно-митних переходів та організація безпеки. Водночас пік використання коштів інвесторів має статися у 2011 році, на який заплановано активне будівництво об’єктів розміщення – готелів.

Загалом же, за словами заступника міністра, програмою передбачено виконання 21 завдання, на кожне з яких визначено терміни готовності та обсяги фінансування. До реалізації визначених програмою положень залучаються 17 міністерств (із 24 – УНІАН), 6 найбільших міст України, а також всі джерела фінансування – бюджети всіх рівнів, інвестиційні кошти, кредитні ресурси тощо.

Ю.ВІТРЕНКО також наголосив, що на основі держпрограми в усіх міністерствах та приймаючих містах розроблені власні програми, деталізовані по етапах і чергах виконання робіт. Він також додав, що програма розрахована до 2012 року, але щорічно буде уточнюватися на основі досягнутих результатів.

Водночас Ю.ВІТРЕНКО звернув увагу, що вся інформація про обсяги фінансування підготовки до Євро-2012 знаходиться у Міністерстві фінансів.

«Відповідальність за всі конкретні обсяги підготовки кожному об’єкту є у Міністерстві економіки», - підкреслив заступник міністра економіки, додавши, що такі відомості завжди можна отримати.