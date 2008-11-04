На Сході похолоднішає

Харків. 4 листопада. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на Закарпатті, у Криму та на півдні Одещини вночі 8-13°, вдень 14-19° тепла; у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 7-9° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6-7 листопада - мінлива хмарність, вдень 6 листопада у східній частині, а вночі 7 листопада в Криму невеликий дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, на сході та півдні, а 7 листопада і на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 6 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 7-12°, вдень 12-18°; 7 листопада очікується зниження температури вночі до 4° морозу - 1° тепла, вдень до 2-7° тепла, на крайньому півдні та заході вночі до 4-10° тепла, вдень до 6-12°, на Закарпатті до 16°.

8-9 листопада - без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, у західній та південній частині 0-6° тепла; вдень 3-9° тепла, в Криму та на Закарпатті 6-11°.

У Києві у середу очікується хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°. По області - хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

6-7 листопада - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура 6 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; 7 листопада зниження температури вночі до 4° морозу - 1° тепла, вдень до 2-7° тепла.

8-9 листопада - без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 3-9° тепла.