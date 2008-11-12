Путін вирішив обвалити рубль

Харків. 12 листопада. УНІАН. Як стало відомо, сьогодні з ранку Банк Росії демонстративно знизив курс рубля до корзини валют на 30 копійок, а увечері так само демонстративно підняв ставку рефінансування до 12%. Що стало наслідком позавчорашньої наради у прем`єр-міністра Володимира Путіна економічних міністрів, банкірів і керівників правоохоронних органів.

Глава Банку Росії Сергій Ігнатьев учора підтвердив, що Банк згоден з перспективами поступової девальвації російського рубля. Саме тому вчора і долар, і євро подорожчали: офіційний курс рубля сьогодні складає 27,33 руб./$ і 34,57 руб./?, до корзини рубль подешевшав на 30 коп., і вона тепер підтримується ЦБ на рівні 30,7руб. замість колишніх 30,4 руб.

Істотно девальвував за два останні дні і готівковий рубль. Так, сьогодні зранку середній курс долара в комерційних банках складає 27,7807 руб/дол., а 10 листопада він дорівнював 27,0725 руб/дол. Таким чином, всього за два дні готівковий рубль впав до долара на 2,6%.