ХПІ створює систему електромагнітної безпеки держави

Харків. 21 листопада. УНІАН. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ) реалізує низку проектів, пов`язаних з електромагнітною безпекою.

Про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив ректор НТУ «ХПИ» Леонід ТОВАЖНЯНСЬКИЙ.

При цьому він уточнив, що інститут працює над створенням систем динамічної захисту бронетехніки, захисту броні, захисту обшивки літаків, займається розробкою гібридних приводів бронемашин і нового покоління тренажерів для бронетехніки.

Як зазначив Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, на замовлення компанії Boeing інститут виконував дослідницьку роботу щодо захисту обшивки літаків.

Також Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ висловив думку, що сьогодні актуальним питанням є забезпечення електромагнітної безпеки держави. На сьогодні США Росія, Франція і Китай має таку зброю, застосування якої здатне паралізувати всю систему державного управління, діяльності банків та інших організацій. Ректор повідомив, що інститутом підготовлений проект закону електромагнітної безпеки держави.