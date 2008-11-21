ФЕД бере участь у проекті створення навчального Як-130

Харків. 21 листопада. УНІАН. Держпідприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» з двома виробами увійшов до проекту розробки і виробництва сучасного навчально-бойового літака Як-130.

Про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив головний інженер держкорпорації, перший заступник директора Валерій ФАДЄЄВ.

Незважаючи на впевненість у тому, що Україна повинна розвивати співпрацю з західними оборонними компаніями, В.ФАДЄЄВ висловив думку, що для України в майбутньому вигідніше вибрати в якості національного НБС Як-130, а не Л-159. Керівник підприємства також додав, що вже сьогодні кілька країн світу ухвалили рішення купувати Як-130.