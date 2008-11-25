У вівторок в Україні - дощ з мокрим снігом

Харків. 25 листопада. УНІАН. Завтра в Україні пройде дощ із мокрим снігом, вдень 2-7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 25 листопада мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних областей, дощ, подекуди з мокрим снігом (у південній частині невеликий дощ); вночі та в першій половині дня у Карпатах та на Закарпатті сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, хутровини. На дорогах північних, західних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Криму та на півдні Одещини 1-6° тепла; вдень 2-7° тепла, у південній частині 8-13° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

26 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями, опади у вигляді мокрого снігу та дощу (в західних областях місцями слабкий сніг), на півдні та сході подекуди налипання мокрого снігу. 27 листопада мінлива хмарність, без опадів, лише у східній частині, Криму та Приазов`ї мокрий сніг та дощ з припиненням вдень. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 5-12 м/с; у південній та східній частинах південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура 26 листопада протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, у південній та східній частині вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°, в Криму 14-19°; 27 листопада вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, на півдні Лівобережжя та в Криму протягом доби 1-6° тепла. В Карпатах 26 листопада невеликий сніг, 27 листопада без опадів; температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

28-29 листопада без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини та в Криму 5-9° тепла.

У Києві завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.

По області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі та вранці окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

26 листопада на Київщині хмарно з проясненнями, вночі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, вдень без істотних опадів. 27 листопада мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 26 листопада від 3° морозу до 2° тепла, 27 листопада 1-6° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

28-29 листопада у столичному регіоні без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.