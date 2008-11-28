У православних розпочався Різдвяний піст

Харків. 28 листопада. УНІАН. У православних християн сьогодні почався Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів - до 7 січня, коли весь православний світ святкуватиме Різдво Христове.

Віруючі до Різдва повинні очистити себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем зустріти Христа, який з`явився у світ.

Статут церкви вчить, що утримуватися під час поста слід від м`яса, сиру, коров`ячого масла, молока, яєць. Крім того, у понеділок, середу і п`ятницю Різдвяного посту статутом забороняються риба, вино і єлей (рослинна олія) і дозволяється вживати їжу без масла (сухоїдіння) тільки після вечірньої. Решту днів - вівторок, четвер, суботу і неділю - дозволено приймати їжу з рослинною олією. Риба в Різдвяний піст дозволяється в суботні, недільні дні й великі свята, а також у дні великих святих, якщо ці дні припадають на вівторок або четвер.