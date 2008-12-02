Олімпіакос прибув до Харкова із запізненням

Харків. 2 грудня. УНІАН. Літак з футбольною командою Олімпіакос на борту, який вранці через нельотну погоду не зміг приземлитися у Харкові, прибув до столиці Слобожанщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, туман трохи розвіявся, що дозволяє працювати як на прийом, так і на виліт.

Літак з футболістами Олімпіакоса приземлитися о 14.17.

У другій половині дня також здійснили посадку два рейсових літаки з Києва (14.00, 14.27), прибуття яких до Харкова через великий туман вчора увечері і сьогодні вранці переносилося.

Як повідомили у прес-службі команди Металіст, графік перебування Олімпіакоса напередодні матчу групового турніру на Кубок УЄФА суттєво не змінився.

На одну годину пізніше перенесено прес-конференцію головного тренера Олімпіакоса – вона тепер відбудеться не о 18.30, як планувалося, а о 19.30. Близько 20.00 (а не о 19.00) грецька команда проведе відкрите тренування.

Матч Олімпіакоса з Металістом відбудеться у середу, 3 грудня, о 21.45. Гра транслюватиметься по національному телеканалу УТ-1. Також проходитиме он-лайн-конференція в Інтернеті.

На гру, яка відбудеться на стадіоні «Металіст», вже продано понад 20 тисяч квитків з 40 тисяч наявних, повідомили у прес-службі.