План підготовки до Евро-2012 на 2008 рік виконано повністю

Харків. 8 грудня. УНІАН. Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО переконаний, що план підготовки України до Евро-2012 на 2008 рік виконано повністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на розширеному засіданні національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату.

«Сьогоднішня зустріч засвідчила, що план дій по підготовці Євро-2012 на 2008 рік виконано, основні кризові моменти подолані і ми впевнено єдиною українсько-польською командою входимо у 2009 рік», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Зі свого боку, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК зазначив, що українська сторона також поінформувала польську про останні зміни у структурі управління підготовкою до Євро-2012, і сторони обговорили спільний звіт на наглядову раду УЄФА, яка відбудеться 10 грудня.

За його словами, Україна поінформує УЄФА про «вагомий прогрес у 2008 році щодо практично ліквідації проблемних питань».

І.ВАСЮНИК підкреслив, що в Україні остаточно вирішено питання реконструкції НСК «Олімпійський».

«Ми поінформували польську сторону, що найкритичніший проект – реконструкція НСК «Олімпійський» - пройшов критичну межу, і 28 листопада практично почалася його реконструкція», - сказав він.

Зі свого боку, міністр спорту та туризму Республіки Польща Мірослав ДЖЕВЄЦКІ зазначив, що в Польщі підготовка також здійснюється своєчасно і згідно з графіками. Він наголосив, що роботи на найважливішому об’єкті на Національному стадіоні у Варшаві проводяться вчасно, якісно і навіть з випередженням термінів по окремих видах робіт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося розширене засідання національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату за участю віце-прем’єр-міністра України І.ВАСЮНИКА та міністра спорту і туризму Польщі М.ДЖЕВЄЦКІ.