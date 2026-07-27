На туристів в аеропортах Іспанії чекають серйозні проблеми найближчими днями

Відпочивальникам варто бути готовими до затримок і великих черг.

Іспанія традиційно є одним із найпопулярніших напрямків для літнього пляжного відпочинку в Європі. Однак враження від довгоочікуваної відпустки там можуть зіпсувати не тільки протести місцевих жителів, а й одразу кілька проблем в аеропорту.

Зокрема, в аеропорту Пальми (острів Майорка) до кінця літа 2026 року відбудеться одразу кілька страйків персоналу, організованих різними профспілками, що неминуче позначиться на пасажирах, пише The Sun.

Перші страйки відбудуться серед працівників технічного обслуговування, наземного обладнання та інфраструктури аеропорту й триватимуть 24 години. Ці страйки розпочнуться 27 липня й триватимуть до 30 липня.

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Тим часом компанія Swissport, провідний постачальник послуг наземного обслуговування аеропортів та обробки вантажних авіаперевезень, також запланувала страйки на 28 липня, а також на 1, 4 та 8 серпня. У ці дні наземний персонал страйкуватиме з 7:00 до 12:00, а потім знову з 19:00 до 22:00.

При цьому аеропорт попередив про серйозні збої завтра, 28 липня, оскільки тоді, у розпал сезону відпусток, одразу кілька груп працівників одночасно припинять роботу. У зв'язку з цим пасажирам варто бути готовими до збільшення часу очікування та затримок, хоча масові скасування рейсів малоймовірні.

Затримки, ймовірно, спостерігатимуться на пунктах реєстрації та здачі багажу перед вильотом, а також у пасажирів, які сідають на борт вранці та ввечері.

Крім того, як пише Express, в аеропортах Іспанії зараз спостерігаються одні з найсерйозніших у Європі затримок на паспортному контролі, спричинених не зовсім вдалим запуском нової системи в’їзду до ЄС.

Як заявляють в авіакомпанії Ryanair, аеропорти Південний Тенеріфе та Сесара Манріке-Лансароте входять до числа тих, де пасажири неодноразово стикалися з повільним оформленням документів та надмірними чергами на паспортному контролі як після прибуття, так і під час вильоту. Також пасажирам доводилося стояти в чергах до двох годин у таких іспанських аеропортах, як Гран-Канарія, Фуертевентура, Малага та Аліканте.

Проблеми в аеропортах Європи цього літа

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у квітні 2026 року було остаточно запущено нову систему паспортного контролю при в’їзді до ЄС (EES). Однак у розпал сезону літніх відпусток багато європейських аеропортів зіткнулися з серйозними проблемами, виявившись не готовими до нововведень.

І хоча близько десятка країн Євросоюзу закликали спростити правила в’їзду хоча б до кінця туристичного сезону, європейська влада на це не пішла.

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