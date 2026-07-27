Пасажирам у аеропорту Кишинева стає тісно у терміналах, і там будують нові навіси

Як свідчить проєкт будівництва, нові конструкції – це прості навіси, а не повноцінні приміщення.

У аеропорту Кишинева вирішили оперативно побудувати навіси біля виходів на посадку. Як пише avianews, будівництво вже розпочато і воно пов’язане з браком місць в терміналі на тлі літнього піку авіаперевезень.

Зазначається, що будівельники вже зводять імпровізовані ангари біля терміналу з боку стоянок літаків, в яких мандрівники чекатимуть на посадку в автобус для доставки до літака. У виданні зазначають, що запуск навісів у роботу планується вже найближчим часом.

Керівництво аеропорту заявило, що конструкції будуть оснащені освітленням та системами кондиціювання повітря, щоб надати комфортніші умови очікування перед посадкою. Проте, як зазначається, проєкт будівництва показав, що нові конструкції – це прості навіси, а не повноцінні приміщення.

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Поїздки через Молдову – останні новини

Як повідомляв УНІАН, аеропорт Кишинева через війну є одним з найпопулярніших транзитних вузлів серед українців, які подорожують за кордон.

Українці вимушені мандрувати за кордон через аеропорти сусідніх держав. Практично одразу особливою популярністю почав користуватися маршрут через Молдову – спершу більше для жителів південних і східних областей Україну, а потім і для мандрівників з більш віддалених регіонів.

Тож, аеропорт "Кишинів", що є єдиним міжнародним в країні, отримав поштовх для розвитку – ще ніколи він не приймав і не відправляв таку величезну кількість рейсів.

В квітні "Укрзалізниця" разом із молдовськими колегами запровадила тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева. На станції пасажирів чекає безкоштовний шатл до аеропорту столиці Молдови.

Як пояснили в "Укрзалізниці", за умови значного попиту серед мандрівників потяг Київ – Кишинів курсуватиме до аеропорту столиці Молдови на постійній основі.

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