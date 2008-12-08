НП на Південній залізниці: обстріляно рейковий автобус
19:57, 08 грудня 2008Харьків
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Діяли невідомі у камуфляжній формі
Харків. 8 грудня. УНІАН. В Сумській області невідомі обстріляли рейковий автобус «Лебединська - Суми».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Лінійного управління на Південній залізниці УМВСУ на транспорті, подія сталася 7 грудня під час слідування рейкового автобусу по зупиночній платформі «Маяк» на 68 кілометрі Південної залізниці.
За даними прес-служби, автобус обстріляли троє невідомих осіб у камуфляжній формі.
В результаті обстрілу пошкоджено фару і корпус рейкового автобусу. Постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає. Правоохоронці з’ясовують обставини події. Провадяться роботи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, повідомили у прес-службі.
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